Juventus Next Gen, Crespi nuovo portiere bianconero: i dettagli

Juventus, il comunicato su Crespi

Un'operazione importante per uno dei giovani che si è messo in mostra i questi primi mesi in Serie C. Il Picerno è una delle piacevoli sorprese della Lega Pro e parte del merito lo deve anche alla crescita del classe 2001. Una vetrina per lui e gli occhi della Juventus che non hanno esitato a poggiarsi su Crespi. I bianconeri non hanno perso tempo e hanno chiuso l'affare in questa settimana. Da pochi minuti è anche ufficiale, ecco il comunicato: "Gian Marco Crespi, portiere classe 2001, entra a far parte della Juventus Next Gen, in prestito dal Crotone fino al 30 giugno 2023".