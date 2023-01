Juve, Riccio per il futuro: l'idolo Bonucci e le chiamate di Allegri

Le stelle brillano alla Continassa. Il futuro bianconero è con lo sguardo volto anche alla Next Gen. La partitella di ieri è stato anche un motivo per osservare i diversi talenti della squadra di Brambilla . Un modo per stare a stretto contatto coi grandi. Una giornata di scuola per imparare e crescere. Giornate che per Alessandro Pio Riccio sono diventate ormai prassi visto che Allegri lo chiama spesso ad allenarsi coi grandi. Difensore di classe ed eleganza, anche per questo il suo modo di giocare è apprezzato dalla società e dal tecnico. Il futuro è a tinte bianconere dopo il rinnovo e le varie convocazioni in prima squadra.

Juventus, Riccio sulle orme di Bonucci

Arrivato in bianconero all'età di 14 anni, Riccio ha detto subito sì alla Vecchia Signora, nonostante sulle sue tracce ci fossero altri club importanti. Lasciare casa non è mai semplice, ma quando hai un sogno così grande non c'è distanza che possa sopperire alla voglia di arrivare in alto. Dalla Campania al Piemonte, precisamene a Torino per provare a crescere a piccoli passi in mezzo ai grandi campioni.

Il sì alla Juve anche per l'idolo Bonucci. Dalla foto dopo la prima volta con la prima squadra nel 2020 all'Allianz Stadium contro il Barcellona, agli allenamenti serrati fianco a fianco. Le orme sono ben visibili e Riccio ha voglia di percorrerle cercando di recepire quanti più segreti dal ruolo. Il modo di giocare è anche simile, visto che il centrale classe 2002 è bravo anche nell'impostazione oltre ad avere una qualità tecnica atipica per i difensori. Allegri lo osserva e lo chiama spesso, aspettando l'esordio.

"Riccio giochi tu"

Chissà quanta emozione nella partita contro l'Arsenal. Un'amichevole ma quanto basta per dire di essere sceso in campo con la maglia bianconera. Titolare nella sfida dell'Emirates vinta dai bianconeri contro la capolista della Premier League. Una partita diligente e arcigna per Riccio che ha rotto l'emozione duisputando una partita di tutto rispetto. Senza paura e con la voglia di mettersi in mostra. La partita di Londra ha lasciato ad Allegri segnali più che positivi. Il classe 2002 può essere uno dei tasselli per la difesa del futuro da cui partire per continuare con il progetto bianconero.