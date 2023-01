Il legame con Benzema, il gol con il Genoa e la Juve: la storia di Rafia

Dalla banlieue di Terraillon alla Juventus , il percorso di Rafia ricorda quello di Benzema . Non per la destinazione, ma per la partenza. Alle porte di Lione per presentarsi al mondo del calcio. Dai palleggi a Bron, fino alla chiamata dell'Olympique, un club che nel corso della sua storia ha lanciato tanti talenti. La carriera di Hamza non ha raggiunto le stesse vette di quella di Karim, ma è stata un riferimento. Ora per l'attaccante classe '99 è pronta una nuova avventura, al Pescara, per cercare di riprendere la rotta. "Ufficiale, Hamza Rafia si trasferisce a titolo definitivo al Pescara, in bocca al lupo" - questo il comunicato della Juventus Next Gen.

Il legame con la Coppa Italia e i complimenti di Benzema

Si scrive Coppa Italia e si legge Rafia: il legame del trequartista con questa competizione è stato subito forte, sin dal primo anno alla Juventus Next Gen. Nel 2020 ha segnato il gol decisivo in finale contro la Ternana e soltanto qualche mese dopo ha fatto lo step successivo in prima squadra. Pirlo lo ha notato e lo ha aggregato negli allenamenti, per poi convocarlo agli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Genoa. Il francese ha risposto presente, segnando il gol del passaggio del turno per il definitivo 3-2. Un gol che è valso l'abbraccio di Cristiano Ronaldo e i complimenti sui social da parte di Benzema. L'attaccante del Real Madrid ha postato su Instagram una foto del calciatore bianconero scrivendo: "Vamonos #69".

Rafia, il Pescara per ripartire

La carriera di Rafia ha viaggiato poi lungo un'altalena. Dalla Juventus è passato allo Standard Liegi in Belgio. Nove presenze e nessun gol. Di questa esperienza è rimasto il viaggio, come quello che il francese ha percorso per tornare in Italia dopo soltanto pochi mesi. Questa volta ci ha pensato la Cremonese a bussare alla porta dei bianconeri. Il giocatore ha accettato e ha contribuito alla conquista della promozione in Serie A. Poi di nuovo il ritorno a casa, ma la concorrenza è tanta. Segna subito contro il Renate, poi il digiuno fino alla rete con il Novara. Ma i minuti restano pochi. Ora la chiamata del Pescara, per ritrovare la spensieratezza di quel ragazzo della banlieue di Terraillon.