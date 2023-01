Juve Next Gen, Brambilla: "C'è una cosa da evitare per battere il Vicenza"

La Juventus Next Gen alla ricerca della vittoria. Buone le prestazioni ed evidente la crescita di diversi talenti in rosa, ma il successo per la compagine Under 23 manca da ben 7 partite. Nella gara in programma domani contro il Vicenza , dunque, mister Massimo Brambilla vuole ottenere i 3 punti, come sottolineato nell'intervista della vigilia rilasciata ai canali ufficiali bianconeri.

Juventus Next Gen, imperativo vincere

Buoni gli allenamenti e anche le ultime prestazioni, ma per Brambilla sarà importante ritornare alla vittoria, e non solo per la classifica: "La squadra ha lavorato bene, vedo allenarsi i ragazzi sempre con attenzione, tutto il gruppo è coinvolto quindi arriviamo da una settimana fatta bene. Da questo punto di vista sono soddisfatto. È da tanto che non vinciamo, la vittoria ci manca, è normale, perché comunque ti dà sicurezza e ti dà fiducia oltre ai punti. Noi però dobbiamo focalizzarci come sempre sulle prestazioni, che sono state di buon livello da quando abbiamo ripreso a gennaio. Potevamo ottenere anche qualcosina in più, è normale che una vittoria sarebbe il toccasana per la situazione che stiamo vivendo".