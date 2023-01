Diretta Juventus Next Gen-Vicenza ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Tre punti per ripartire, questo il mantra recitato nello spogliatoio della Juventus Next Gen. I bianconeri non trovano la vittoria da sei giornate e sono sprofondati al tredicesimo posto in classifica, fuori dalla zona playoff. Il Vicenza, prossimo avversario nella 24^ giornata di Serie C, viene da un netto 3-0 contro l'AlbinoLeffe e risiede nelle zone alte in lotta per la promozione in Serie B.