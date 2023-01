Juventus Next Gen, la chiave del successo ritrovata col Vicenza

Superare le difficoltà è la chiave del successo. Una vittoria che per la Juve Next Gen mancava come l'ossigeno. Era il 4 dicembre 2022 la data dell'ultima volta che i bianconeri riuscirono a portare a casa i tre punti contro il Sangiuliano , prima dell'ultimo weekend contro il Vicenza. Nel mezzo quattro sconfitte consecutive (cinque con quella di Coppa Italia contro il Foggia) e due pareggi. Ostacoli da superare per una squadra giovane come quella di Brambilla, ma sempre con la consapevolezza di dare tutto fino all'ultimo minuto. La Next Gen ha superato un trittico di partite difficili a pieni voti e con cinque punti che ora cambiano la visuale della classifica.

Juventus Next Gen, è il momento della continuità

Due pareggi e la vittoria contro il Vicenza. Un periodo positivo e ora subito sotto con la partita contro la Pergolettese del 1 febbraio. Un turno infrasettimanale per dare continuità. Quella che serve per tornare nel gruppo playoff, obiettivo dei bianconeri da inizio stagione. Superare la pressione e ora combattere per far vedere di essere tornati sui binari giusti. I segnali positivi per Brambilla sono arrivati dalle ultime prestazioni. Serviva ritrovare la consapevolezza dei propri mezzi e quel pizzico di fortuna per portare a casa il risultato.

La vittoria in rimonta contro i biancorossi può rappresentare un punto di svolta per i giovani della Juventus. Un botta al morale oltre che alla classifica per continuare a battere su questa strada. Voglia, determinazione, sacrificio e compattezza. Le chiavi del successo possono essere molteplici e la Juve sembra averle ritrovate tutte. Ora testa alla Pergolettese. Pochi giorni e si torna in campo per tenere alte le pressioni nervose.