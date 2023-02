Diretta Pergolettese-Juventus Next Gen ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Juventus Next Gen in cerca di conferme. Dopo il ritorno al successo contro il Vicenza, i bianconeri di mister Massimo Brambilla vogliono il bis nell'incontro che li vedrà fronteggiare la Pergolettese. Se la Juve vuole dar vita ad una striscia di risultati utili, i canarini invece cercano 3 punti per prova ad abbandonare la zona play-out in cerca di una posizione di classifica meno pericolosa. Start alle 18 allo stadio Voltini.