Juventus Next Gen, il mercato di gennaio: entrate e uscite

La Juventus Next Gen chiude la sessione invernale del calciomercato con due acquisti e quattro cessioni. Un mercato di gennaio movimentato per i bianconeri di mister Massimo Brambilla , che oltre ad operare in entrata e in uscita hanno visto anche rimodulare diversi prestiti per alcuni calciatori di proprietà.

Juventus Next Gen, due colpi

I due acquisti per la compagine Under 23 sono stati Gian Marco Crespi e Gianmarco Di Biase. Il primo, estremo difensore, è arrivato in prestito dal Crotone fino al giugno 2023. Un acquisto necessario viste le tante problematiche in porta per i bianconeri. Crespi ha già debuttato nella vittoria contro il Vicenza e nelle scorse ore ha rilasciato anche la prima intervista ai canali ufficiali della Juventus. Operazione totalmente differente per Di Biase: il classe 2005, esterno offensivo, arriva dalla Pistoiese a titolo definitivo, ma resterà in prestito agli arancioni fino al termine della stagione.