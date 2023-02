Juventus Next Gen, Pecorino decide il match contro la Pergolettese

La Juventus Next Gen trova la seconda vittoria consecutiva, dopo quella con il Vicenza , e lo fa ancora una volta con la firma dell'attaccante Pecorino . Una partita complicata quella contro la Pergolettese con punti pesanti in palio. I lombardi alla ricerca di uno strappo per allontanarsi dalla zona playout, mentre i bianconeri per provare a rientrare in quella playoff. Una sfida giocata sul filo della tensione e che la squadra di Brambilla è riuscita a portare a casa soltanto nel finale.

Pergolettese-Juventus Next Gen, il racconto della partita

Un match tutto sommato equilibrato quello giocato tra la Juventus Next Gen e la Pergolettese. A Crema le due squadre combattono fino alla fine per i tre punti e a trovarli sono stati i giovani bianconeri. Grinta e voglia, la squadra di Brambilla ha creato diverse occasioni senza però trovare il guizzo vincente, arrivato al minuto 85 con Pecorino. Secondo gol consecutivo per l'attaccante dopo la rete contro il Padova. Una partita non semplice dicevamo, anche perché la Pergolettese, rimasta in dieci al 35' per l'espusione per doppia ammonizione di Figoli, ha dato battaglia difendendosi con le unghie e con i denti, provando anche a impensierire la retroguardia bianconera.

Una vittoria importante per la Juventus che con i risultati arrivati dagli altri campi recupera qualche punto rispetto alla zona playoff. Perde la Pro Vercelli in casa contro la Pro Patria, mentre il Novara in rimonta beffa il Vicenza. Pareggi per Pordenone-Renate, FeralpiSalò-Padova, Trento-Arzignano e Virtus Verona-Triestina. Tre punti salvezza del Sangiuliano sul campo del Piacenza, chiudono il programma di mercoledì le vittorie di Pro Sesto e Lecco.