Pergolettese, il dg Fogliazza: "Arbitro scarso. La Juve non ha bisogno di questi aiuti"

La Pergolettese esce sconfitta nel match contro la Juventus Next Gen . Partita persa di misura e arrivata soltanto al minuto 85 con la rete di Pecorino . Nel corso della partita poi anche l'espulsione nel primo tempo di Figoli e qualche situazione arbitrale che non è piaciuta ai padroni di casa e il Dg Fogliazza al termine della partita non le ha mandate a dire in conferenza.

Pergolettese, le parole di Fogliazza

Il direttore generale della Pergolettese, Fogliazza, ha parlato in conferenza stampa, commentando duramente l'operato del direttore di gara: "L'arbitro ha fatto di tutto per rovinare una bella partita. Pensavo di assistere a una bella sfida tra due buone squadre e invece la direzione del match ha preso una piega che non mi è piaciuta. L'arbitro non è scarso, di più e la Juve non ha bisogno di questi aiuti per vincere. Ha usato due pesi e due misure, questo lo abbiamo visto tutti. L'arbitro, quello più bravo, è quello che non si fa notare in campo. Questo invece ha fatto tutto da protagonista e tutto a senso unico. E' stato indisponente".