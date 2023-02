Juve, favola Crespi: in lista Europa League con Allegri e porta Next Gen blindata

Cadere per rialzarsi. Questo deve essere il primo obiettivo senza farsi condizionare dal momento negativo, ma sempre con l'intento di rinascere. Lo sa bene Gian Marco Crespi , portiere della Juve, arrivato nel mercato invernale in bianconero. Una storia particolare la sua, iniziata a Udine . La scuola dei portiere friulana è ben nota per aver fornito al calcio professionistico diversi talenti e il classe 2001 non è da meno. "Alla Juve come rivincita personale" le sue prime parole da giocatore bianconero. Motivazione e voglia di farsi notare. Due partite e due ottime prestazioni contro Vicenza e Pergolettese , un bel biglietto da visita per l'ex Picerno.

Juve, Crespi e il pass per l'Europa

Appena arrivato a Vinovo il portiere si è messo sin da subito a disposizione della Next Gen. Brambilla non ha perso tempo e pochi giorno dopo l'ha messo tra i pali nella delicata sfida contro il Vicenza. Un modo per valutare subito la tenuta psicologica e la sua fame. Dalle parole ai fatti, perché Crespi contro i biancorossi salva il risultato in un paio di circostanze e alla fine il risultato ha premiato la Next Gen.

La prima in bianconero seguita da una conferma, quella contro la Pergolettese. Un match diverso visto anche come si è incanalata la partita, ma nelle occasioni d'attacco dei padroni di casa ha risposto presente. Uscite sicure e indicazioni ai compagni per dare tranquillità. Un modo di vivere la solitudine tra i pali sententdosi parte della partita. Un clean sheet portata a casa e le soddisfazioni infinite per il portiere. Sì, perché Allegri gli ha consegnato anche il pass per l'Europa inserendolo nella lista A per le coppe europee. Una favola a tinte bianconere per Crespi che ora vuole continuare a volare.