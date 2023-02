Juve Next Gen, Brambilla non si ferma: 2-0 al Piacenza!

Juventus Next Gen, Pecorino stende il Piacenza

La Juve Next Gen parte subito forte: il primo tentativo è di Huijsen, che trovandosi in zona avanzata prova la conclusione che viene però deviata in corner. Il Piacenza prova a rispondere poco dopo con la conclusione volante di Persia, ma Crespi fa sua la sfera senza problemi. I bianconeri si rifanno avanti con Sekulov, che ci prova vanamente per due volte. In mezzo, però, la grandissima occasione sciupata da Barbieri, che servito di testa da Poli calcia all'altezza del dischetto del calcio di rigore spedendo la sfera altissima. La squadra di Brambilla alza l'intensità e sfiora ancora il gol con Pecorino e soprattutto Iocolano, ma la prima frazione termina 0-0.

Nella ripresa la Juve sblocca subito il risultato con il solito Pecorino: Turicchia pennella al centro per il centravanti bianconero che di testa indirizza sul secondo palo e stappa l'incontro. Il monologo juventino continua portando al raddoppio, firmato ancora da Pecorino: Sersanti allarga per il numero 31 che davanti a Nocchi non sbaglia. Gestione per il finale di gara e triplice fischio: la Juve Next Gen trova la terza vittoria di fila e il quinto risultato utile consecutivo. Dunque la squadra di Brambilla si porta al decimo posto a 37 punti, mentre il Piacenza resta fermo in penultima posizione. Ad attendere i bianconeri nel prossimo match ci sarà la capolista Pro Sesto.

I risultati delle altre

In campo, nel girone A di Lega Pro, anche le altre compagini. Il prossimo avversario della Juve, la Pro Sesto, consolida il primato vincendo 2-0 in casa della Triestina in un vero e proprio testa-coda: i due gol arrivano nel finale, prima con Capogna e poi con Bruschi da calcio di rigore. Sconfitta pesante per il Pordenone, che resta a 45 punti e vede proprio la Pro Sesto portarsi al comando a +1. I neroverdi cadono per 3-1 in casa dell'Arzignano Valchiampo: tris con Grandolfo, Molnar e Parigi, gol della bandiera al 90' per il Pordenone con Edera. Stecca anche la Feralpisalò, che non va oltre lo 0-0 in casa della Pro Vercelli: i verdazzurri si piazzano al terzo posto con 44 punti, a -1 dal Pordenone secondo e a -2 dalla Pro Sesto prima. Bene la Pro Patria che vince lo scontro diretto contro il Vicenza, scavalcandolo in graduatoria: 2-0 il risultato, in gol Piu e Ferri. 0-2 il risultati di Renate-Trento (marcatori Garofalo e Sipos, entrambi nella ripresa), mentre il Sangiuliano batte di misura il Lecco con la rete di Volpicelli. I gialloverdi dunque restano in fondo alla classifica ma si portano a 30 punti al quintultimo posto, mentre i blucelesti non tengono il ritmo delle altre squadre di vertice, appaiato ora in quinta posizione. A 30, insieme al Sangiuliano, c'è il Mantova, uscito sconfitto per 2-3 dall'incontro con la Virtus Verona. AlbinoLeffe corsaro a Novara vince per 2-1, infine tris e porta inviolata per la Pergolettese in casa del Padova: in gol Iori, Villa e Bariti.