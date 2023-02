Brambilla e la Juve Next Gen all'esame Pro Sesto: "Capolista per un motivo"

La Juventus Next Gen può dare continuità al suo buon momento di forma contro la capolista Pro Sesto . I bianconeri sono reduci da tre vittorie consecutive e non perdono da cinque giornate. Brambilla ha dato così una scossa alla classifica, riportando la squadra in piena zona playoff. L'allenatore ha presentato il match in conferenza stampa.

Juventus Next Gen, le parole di Brambilla

L'allenatore ha parlato dell'ottima forma della squadra: "Stiamo attraversando un momento buono dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati, che ci ha permesso di fare una scalata in classifica. Si percepisce che le vittorie hanno portato entusiasmo e fiducia nei ragazzi. Avevamo attraversato un periodo in cui l’ambiente era buono, c’era serenità, si lavora bene e mancavano solo i tre punti. Quando fai partite di spessore, dove oltre alle prestazioni c’è anche il risultato, fortifichi quanto fatto in settimana. Il segreto, che poi non è un segreto, passa attraverso il lavoro durante la settimana. L’allenamento, l’atteggiamento, come lavori e l’intensità che ci metti. Tutto passa da lì".

"La squadra sta bene, i ragazzi hanno recuperato questa settimana non avendo avuto impegni il mercoledì. Siamo pronti per domani" - ha continuato. Poi sulla Pro Sesto: "E' la sorpresa di questo campionato: nessuno, neanche loro, si aspettavano il primo posto in classifica. Se sono lì è perché hanno dei valori, sono una squadra organizzata, sicuramente il primo posto se lo sono guadagnato con lavoro e fatica. La affronteremo come fatto nelle ultime gare: il nostro atteggiamento non deve cambiare, sarà una partita tosta, difficile, da fare al massimo". Ha poi concluso sugli obiettivi: "Ogni partita diventa fondamentale per capire nell’ultimo mese cosa fare. Il valore della classifica è reale e dobbiamo tenerne conto".