Diretta Pro Sesto-Juve Next Gen 1-1: dove vederla in tv , streaming e formazioni ufficiali

La Juventus Next Gen dopo tre vittorie consecutive si trova difronte all'esame Pro Sesto . La nuova capolista del girone A vola sulle ali dell'entusiasmo e dopo la vittoria di Trieste punta a mantenere il comando. I bianconeri usciti dal periodo di crisi di risultati sono in serie positiva da ben cinque giornate e sicuramente non vogliono fermarsi. Brambilla ha preparato la partita al meglio e la squadra sta rispondendo positivamente spinta anche dal momento d'oro di Pecorino . Un match non semplice ma che potrebbe regalare emozioni tra due formazioni che giocano un ottimo calcio.

Pro Sesto-Juve Next Gen, il racconto della partita

90' -Primo giallo anche in casa Juve, stavolta è Cudrig a fine sul taccuino dell'arbitro.

87' - Ammonito anche Capogna nella Pro Sesto. Salgono a sei nella squadra di Andreoletti.

85' - Ammonito Gattoni, il centrocampista trattiene Compagnon e l'arbitro gli sventola il cartellino.

83' - Squadre lunghe e stanche in questo finale.

80' - Cambio per la Pro Sesto, fuori Marchesi e dentro Sala.

77 ' - Sgarbi sguscia via a Riccio che lo contrasta, l'attaccante cade a terra al limite ma per l'arbitro non c'è alcun fallo.

72' - Altro cambio per Brambilla, fuori Stramaccioni e dentro Poli.

70' - Ammonito Marzupio per un fallo su Compagnon.

68' - Doppio cambio per la Juve Next Gen, esce Pecorino ed entra Cudrig poi fuori Sekulov e dentro Compagnon.

65' - Gerbi prova la girata, pallone alto sopra la traversa.

63' - Triplo cambio per la Pro Sesto, dentro Gattoni, Capogna e Sgarbi mentre escono D'Amico, Bruschi e Wieser.

57' - Riccio con il destro al volo, il capitano bianconero non colpisce bene e manda sul fondo.

52' - Capelli ci prova con il destro, pallone deviato in calcio d'angolo.

49' - GOL JUVENTUS NEXT GEN - Botta e risposta al Breda, Mulazzi vola via sulla destra e mette in mezzo per Sekulov che deposita in rete.

48' - GOL PRO SESTO - Vaglica con il tap in sotto porta manda avanti i padroni di casa che chiude un'ottima azione della squadra di Andreoletti.

46' - Iniziata la ripresa al Breda. Nessun cambio per le due squadre.

45+3' - Termina la prima frazione. Nessun gol, ma partita divertente in questi 45'.

45' - Tre i minuti di recupero.

40' - Riccio con il mancino dopo un batti e ribatti in area, tiro largo.

39' - Ancora Pro Sesto pericolosa ma Marchesi non riesce ad arrivare sul bel cross di Capelli. La squadra di Andreoletti sta alzando il ritmo.

36' - Sersanti a terra per un colpo alla testa. In campo lo staff medico che lo sta medicando con una vistosa fasciatura.

34' - Altro pericolo dalle parti della porta di Crespi, Marchesi prova il tiro dal limite con il pallone che esce larga.

30' - Ammonito Wieser per aver interroto una ripartenza della Juventus. Diffidato salterà la prossima partita.

28' - Ottimo il cross dalla destra di Mulazzi, Pecorino viene anticipato sul più bello da Giubilato.

23' - Pro Sesto vicina al vantaggio con il destro di D'Amico, potente ma di poco a lato.

22' - Turicchia prova il guizzo dalla distanza. Pallone centrale e Del Frate blocca. Rientra in campo intanto anche l'attaccante della Pro Sesto Bruschi.

20' - A terra Bruschi dolorante al ginocchio sinistro. Staff medico in campo con l'attaccante classe '98 zoppicante.

18' - Stava per combinare un pasticcio la difesa della Juventus. Huijsen appoggia per Crespi, ma Gerbi riesce ad anticipare e toccare il pallone che però termina fuori.

16' - Ancora la Pro Sesto pericolosa con Gerbi, il suo tiro è deviato in calcio d'angolo.

15' - Match intenso in avvio seppur con poche occasioni pericolose.

13' . Bruschi prova il tiro, pallone deviato che si impenna e Crespi fa sua la sfera.

12' - Rientra il capitano dei padroni di casa.

11' - Problemi per Toninelli, al momento fuori e Pro Sesto in dieci. Il capitano sta ricevdendo le cure dello staff medico a bordo campo.

10' - Sekulov prova la botta dalla distanza, tiro potente ma poco preciso.

5' - Buon avvio di partita. La Juve tiene il possesso, ma in contropiede la Pro Sesto prova a far male.

2' - Primo squillo di Sersanti, ma il suo tiro termina a lato.

1' - Iniziato il match al Breda dopo il minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto in Turchia e Siria.