Juve Next Gen, da Foggia a... Foggia: la svolta di Brambilla tra fiducia e atteggiamento

La Juve Next Gen si trova in un ottimo momento di forma e con un morale sicuramente alto. Il pareggio arrivato sul campo della capolista Pro Sesto , ha dato ulteriore iniezione di fiducia alla squadra di Brambilla . Una fiducia mai mancata da parte dell'allenatore anche nei momenti più difficili e sottolineata anche dopo la sconfitta contro il Foggia nella gara d'andata della Coppa Italia . Da quella partita i bianconeri hanno raccolto risultati importanti e contro avversari davvero ostici con due pareggi e tre vittorie e ora c'è di nuovo la sfida di Coppa per ribaltare il pronostico dell'andata e provare a raggiungere un'altra finale.

Da Foggia a Foggia, la Juve Next Gen

Nonostante la sconfitta, quella di Foggia era stata una partita ben disputata dai bianconeri tanto che anche Brambilla nel post partita aveva elogiato la prova dei suoi ragazzi. Le cinque sconfitte nelle sei partite disputate tra fine 2022 e inizio 2023 non avevano intaccato la fiducia del tecnico nel lavoro e nella voglia dei giovani bianconeri. Da quella partita in poi, infatti, la Juve Next Gen ha raccolto soltanto risultati positivi: il pareggio contro il Renate, le tre vittorie consecutive che hanno ridato nuovo slancio in classifica e ultimo, ma non meno importante, il pari contro la capolista Pro Sesto.

Brambilla ora può contare sul morale alto della sua squadra e nonostante l'avversario sia di livello importante, i bianconeri possono davvero sognare una nuova finale di Coppa Italia. La testa e le energie ora sono tutte destinate alla sfida del Moccagatta di mercoledì 15 febbraio. Brambilla può contare sulla voglia di rivincita dei suoi giovani terribili con un attacco ritrovato e carica i suoi per una serata che può valere una stagione.