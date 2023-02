Juve Next Gen, Brambilla: "Era partita male e avevamo tutto lo stadio contro"

La Juventus Next Gen ha staccato il pass per la finale di Coppa Italia di Serie C dopo una vera e propria lotta contro il Foggia. I bianconeri hanno rimontato il 2-1 a favore dei rossoneri e hanno portato il match prima ai supllementari e poi ai rigori. Protagonista assoluto il difensore 2005 Huijsen, che ha realizzato una fantastica doppietta, mettendo a segno un gol capolavoro. Il club torna in finale dopo la vittoria del 2020 contro la Ternana, proprio di Gallo. Brambilla al termine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport.