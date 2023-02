Juve Next Gen, Crespi dal rigore decisivo parato all'Europa League

La Juventus Next Gen si è qualificata alla finale di Coppa Italia di Serie C, al contempo la prima squadra bianconera si appresta a disputare la gara di andata dei sedicesimi di Europa League contro il Nantes. Il comune denominatore tra le due compagini? Il giovane portiere Gian Marco Crespi , in campo e decisivo con l'Under 23 ma aggregato poche ore dopo alla Juventus di Massimiliano Allegri.

Crespi, due giorni da ricordare

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Foggia, Crespi è stato grande protagonista. La sfida, dopo il 2-1 dei tempi regolamentari, si è protratta fino ai supplementari e ai calci di rigore. E proprio sui tiri dal dischetto Crespi è stato fondamentale, parando la massima punizione di Di Noia e regalando di fatto ai suoi compagni l'accesso alla finalissima contro il Vicenza (andata il 1 marzo, ritorno l'11 aprile). Non solo la gioia con la Next Gen, però. Infatti la prima squadra bianconera questa sera sarà impegnata nel match di Europa League alle ore 21.00 contro il Nantes. A causa dell'influenza che ha costretto Mattia Perin a casa, convocato tra i portieri anche Crespi, che dunque vivrà l'emozione europa oltre a quella di condividere lo spogliatoio con i grandi campioni della Juventus. Dal Moccagatta all'Allianz Stadium, dalla Next Gen alla prima squadra: due giorni da ricordare per Gian Marco Crespi.