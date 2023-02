Juve Next Gen, sogno Allianz Stadium per la finale: l'ultima volta fu un successo

"Vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta" , alla Juventus questo è molto più di un mantra. Filosofia di vita, tradizione. E quando c'è un trofeo in palio, le lettere diventano più grandi e la frase viene esposta su ogni angolo dello spogliatoio. La Next Gen contro il Vicenza avrà la possibilità di rialzare al cielo la Coppa Italia, già vinta dai ragazzi nel 2020 con Pecchia in panchina. Si alza il livello e i bianconeri vogliono aumentare il prestigio e la competizione. Come? Aprendo le porte dell'Allianz Stadium. Per ora è solo una possibilità , considerando che 24h prima della finale d'andata giocherà la prima squadra nel derby contro il Toro. Giocare in uno stadio di Serie A sicuramente aumenta la concentrazione. La cornice perfetta per un quadro. In stagione è già successo. Ripercorriamo le tappe.

L'ultima volta della Juve Next Gen all'Allianz Stadium

Giocare in uno stadio di Serie A fa sempre la differenza, soprattutto se è colmo di tifosi. La Next Gen contro il Mantova ha giocato in un contesto totalmente differente rispetto alle classiche partite di Serie C. I tifosi hanno risposto presente e hanno rimepito i seggiolini. Bimbi, donne e uomini, per un totale di circa 30000 persone. Una delle più grandi vittorie del progetto bianconero. Una giornata all'insegna della programmazione, in una delle ultime apparizioni di Agnelli da presidente della Juventus. Prima del match si era parlato del progetto seconde squadre in una "tavola rotonda" con tanti ospiti d'onore. Una giornata ricca di cartoline ed immagini da appendere. Come quella di Iocolano, il più maturo (con Poli) in una squadra di giovani talenti. Prima del match si è fermato sotto la curva piena, come a contemplarla. La realizzazione di un sogno per chi è cresciuto con il bianconero sul petto. Poi in campo è arrivata anche la ciliegina sulla torta con il gol. Un pezzo di storia, che ora potrebbe ripetersi. "Date spazio a giovani", lo ripetiamo in Italia ogni giorno. La Juve lo ha capito e anche realizzato.