Juve Next Gen, Brambilla: “Contro il Foggia reazione da grande gruppo. Ora arriva il bello”

La Juventuss Next Gen dopo la vittoria di Coppa Italia e i festeggiamenti per la finale raggiunta affronterà l'impegno in campionato contro il Lecco. Una sfida importante per dare continuuità all'ultimo periodo positivo dei bianconeri tra vittorie e pareggi, sono sette i risultati utili consecutivi (otto contando la semifinale di ritorno contro il Foggia). Alla vigilia della sfida contro i lombardi ha parlato l'allenatore Brambilla.

Juventus Next Gen-Lecco, le parole di Brambilla

Massimo Brambilla ha iniziato la conferenza parlando della condizione della squadra dopo la sfida contro il Foggia: "I ragazzi stanno bene, hanno qualche piccolo acciacco dovuto ai supplementari da smaltire. In questi giorni stiamo lavorando sul recupero, fisico e mentale, abbiamo speso molto. Non c’è molto da dire loro in vista della prossima gara, era giusto festeggiare dopo la conquista della finale, ma loro sanno come ricominciare in fretta a entrare nell’atteggiamento giusto per la partita successiva".