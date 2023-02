Juve Next Gen, termina la striscia positiva: i ragazzi di Brambilla ko, il Lecco vince 2-0

Dopo 6 partite senza sconfitta, la Juventus Next Gen cade in campionato. Al Moccagatta i bianconeri di mister Massimo Brambilla perdono per 2-0 contro il Lecco . Una sconfitta che fa male, specie perché maturata in una gara ben giocata dalla compagine Under 23. È la prima gara del 2023 per i bianconeri senza trovare la via del gol.

Juve Next Gen-Lecco, la partita

I bianconeri partono subito forte, ma la prima chance è per il Lecco: Buso prova la conclusione in area da posizione defilata, bravo Raina a respingere. Al quarto d'ora grandissima occasione per la Juventus: tiro da lontano di Palumbo, ma Melgrati risponde alla grande. Alla mezz'ora è ancora Melgrati a rendersi protagonista di un ottimo intervento: tiro a giro di Da Graca, deviazione provvidenziale dell'estremo difensore bluceleste. Sugli sviluppi del corner per l'ennesima volta Melgrati provvidenziale: calcio d'angolo dalla sinistra, stacco imperioso di Turicchia ma il portiere dice di no. Proprio allo scadere del primo tempo, con i bianconeri in controllo, arriva il vantaggio del Lecco: traversone sulla sinistra per Lepore, che stoppa e calcia violentemente, leggera deviazione di Pinzauti e Raina battuto. Dubbi sull'assegnazione del gol, ma ospiti in ogni caso avanti 0-1. Dopo un ottimo primo tempo di marca bianconera, nella ripresa è il Lecco a gestire la gara e a sfiorare il raddoppio in un paio di occasioni. Al 50' Pinzauti viene murato in maniera provvidenziale da Poli, poi bravo Raina ad agguantarsi sulla sfera. Poche le emozioni nel secondo tempo, per i padroni di casa ci prova Doudou Mangni col sinistro che termina però a lato. Il primo squillo bianconero nella ripresa è targato Pecorino, subentrato proprio nel secondo tempo, ma il suo tiro non crea particolari difficoltà a Melgrati. A nove minuti dal termine chance clamorosa per la squadra di Brambilla: palla in mezzo di Besaggio, Savona sfiora, la palla va verso Lipari che non riesce però a concludere davanti la porta. Nel finale di gara, con la Juventus totalmente sbilanciata per cercare il pari, il Lecco trova il definitivo 0-2. Ripartenza dei blucelesti con Zuccon, tocco per Doudou Mangni che stavolta non sbaglia e punisce Raina. Dunque Lecco che ritrova la vittoria esterna (mancava dal novembre 2022) e consolida il quarto posto, riportandosi a -1 dal Pordenone terzo e a -2 dalle capoliste Feralpisalò e Pro Sesto. La Juventus Next Gen resta ferma invece a 38 punti, al nono posto e ancora in zona playoff.