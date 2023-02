Juve Next Gen-Lecco, Brambilla: "Squadra spenta? No, partita cambiata da un episodio"

La striscia positiva della Juventus Next Gen termina contro il Lecco. I bianconeri escono sconfitti dopo sei risultati utili consecutivi in Serie C e dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia ai rigori contro il Foggia. Brambilla paga un po' di stanchezza, con il turnover che ha funzionato solo in parte. Il tecnico ha analizzato la partita nel post partita.