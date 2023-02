Cesena-Reggiana, pubblico super. Il record resta alla Juve Next Gen

Pro Sesto e FeralpiSalò alla guida del girone A , la Reggiana al comando del girone B , il Catanzaro saldamente primo nel girone C . C'è, però, un altro "campionato" che viaggia in parallelo a quello che conta di più, dove si gioca per primeggiare attraverso punti conquistati sul campo: quello delle presenze allo stadio . Una classifica alternativa, interessante e significativa non solo per gli amanti delle statistiche, ma anche per capire quale sia la strada giusta da seguire per aumentare il numero delle spettatori sugli spalti. Numeri tutt'altro che freddi, utili per alimentare un dibattito che va avanti ormai da tempo, da quando i calendari spezzatino per esigenze televisive hanno modificato le abitudini e le routine settimanli di club, calciatori e tifosi.

Juventus Next Gen-Mantova al comando della classifica degli spettatori

Mentre si discute sul numero di partite programmate, ritenuto da molti eccessivo tanto da essere usurante per i protagonisti in campo e causa dell'aumento dei match feriali, con conseguente necessità di rinunciare ad andare allo stadio per molte persone, alle prese con impegni di lavoro, è proprio lo stadio che sembra poter fare la differenza. La chiave per invertire la tendenza delle gare seguite più dalle poltrone di casa che dalle poltroncine degli impianti sportivi.

L'Allianz Stadium ne è l'esempio con i suoi servizi e la sua capacità di rendere l'incontro di calcio parte di un'esperienza più ampia. Gradevole e a misura di famiglia non solo durante la partita, ma anche prima e dopo. Non per caso Juventus Next Gen-Mantova è finora la partita più vista dal vivo della stagione in Lega Pro: 28.572 spettatori. Un dato che va analizzato, ovviamente e dando un ruolo rilevante e decisivo all'ingresso gratuito che la società bianconera ha stabilito, ma anche da un'altra angolazione: se una partita di Serie C è in grado di attirare un interesse così ampio è evidente che lo sforzo di organizzarsi per raggiungere lo stadio non venga percepito come tale.

In occasione di Cesena-Reggiana è stato registrato il record stagionale nel girone B: 17.137 presenti. E, guarda caso, anche l'Orogel Stadium Dino Manuzzi è uno stadio accogliente, all'inglese, che permette di godersi la partita con una visibilità perfetta da ogni angolazione.

Nel girone C di Serie C il boom di presenze è stato registrato in occasione di Pescara-Catanzaro: 12.994 spettatori allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Uno stadio storico, meno moderno degli altri, ma nel caso specifico secondario rispetto alla passione dei tifosi, di casa e ospiti. Già, la passione, l'altro elemento da miscelare a strutture sportive accoglienti per riuscire nella missione, che a tratti sembra impossibile, di riavvicinare le persone al calcio visto dal vivo.