Juve Next Gen-Vicenza, la sfida dell'Allianz si avvicina: il momento delle due squadre

Mancano pochi giorni alla gara d'andata della finale di Coppa Italia di Serie C . Giovedì 2 marzo all'Allianz Stadium andrà in scena il primo atto della sfida tra Juventus Next Gen e Vicenza . Le due squadre si presentano alla partita dopo aver raccolto una sconfitta nell'ultimo fine settimana . La testa era già proiettata al palcoscenico di Coppa, ma ecco come arrivano le due squadre all'appuntamento che può cambiare una stagione.

Juventus Next Gen-Vicenza, momento e punti di forza

La sconfitta sul campo della Triestina non cambia quanto di buono fatto vedere dai bianconeri sin qui in stagione. La squadra di Brambilla è in piena lotta per la zona playoff e, togliendo le ultime due partite contro Lecco e Triestina, ha raccolto un serie positiva importante che l'ha portata anche a giocarsi la sua seconda finale di Coppa Italia nella sua storia. Ai bianconeri mancherà un tassello importante, perché Huijsen sarà squalificato dopo l'ammonizione ricevuta nella gara con il Foggia dove è stato assoluto protagonista. Al suo posto Brambilla potrebbe riproporre Stramaccioni nella linea difensiva. In assenza di Huijsen toccherà ad altri guidare la squadra in una serata davvero importante. Le qualità di Barrenechea, i gol di Pecorino e la corsa di Barbieri sulla fascia. I bianconeri hanno diverse armi da giocarsi dall'inizio o a partita in corso come Compagnon, che con i suoi strappi può davvero fare il bello e il cattivo tempo entrando dalla panchina.

Contro il Vicenza non sarà sicuramente un match facile, così come con il Foggia. Anche i biancorossi possono contare su diversi punti di forza. Modesto potrebbe mettersi a specchio con la Juve e giocare come fatto fino a ora con il 3-4-2-1. Sicuramente Brambilla e i suoi ragazzi dovranno fare attenzione alla fase offensiva dei veneti. Il vero punto di forza sta nella capacità di capitalizzare la meglio le occasioni create. In campionato Ferrari (12 gol) e Della Morte (10), lui arrivato nel mercato invernale, occupano la prima e la terza posizione della classifica marcatori. Bancorossi che possono anche contare sull'esperienza di Ronaldo in mezzo al campo e della freschezza di Greco e Stoppa abili nel saltare l'uomo e creare superiorità numerica. Quella tra la Juve Next Gen e il Vicenza sarà una partita da seguire e con la cornice dell'Allianz Stadium può davvero regalare tante emozioni. Mancano pochi giorni alla sfida, le due squadre vogliono mettere da parte le sconfitte subite nel weekend e pensare soltanto alla Coppa.