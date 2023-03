Diretta Juve Next Gen-Vicenza ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Si accendono i riflettori all'Allianz Stadium per la finale d'andata di Coppa Italia di Serie C tra Juventus Next Gen e Vicenza. I bianconeri giocheranno nella cornice delle grandi occasioni per cercare di portare a casa un risultato importante in vista del ritorno. Brambilla deve fare a meno di Huijsen squalificato. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta in campionato.