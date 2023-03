Next Gen, Sekulov esclusivo: "Soulé clamoroso, l'Allianz esalta"

Il disco che questa sera all’Allianz Stadium diffonderà il proprio “lato A”, in attesa della gara di ritorno a Vicenza tra oltre un mese, contiene una dolce melodia per la Juventus. Nemmeno inedita, a dire il vero: per la Next Gen, infatti, si tratta della seconda finale di Coppa Italia di Serie C in tre anni, dopo quella vinta nel 2020. «Per spiegare il nostro cammino, prima di tutto, ci metto la mentalità vincente e la dedizione al lavoro di questo gruppo – esordisce Nikola Sekulov, veterano dello spogliatoio con i suoi 21 anni appena compiuti –. Brambilla ci sta dando serenità nei momenti giusti: ci striglia quando è necessario, altrimenti sa mantenerci calmi e lucidi».