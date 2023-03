Juve Next Gen-Vicenza, per Iocolano infortunio al ginocchio: esce in lacrime

Preoccupa l'infortunio occorso a Simone Iocolano nel corso di Juventus Next Gen-Vicenza , andata della finale di Coppa Italia di Serie C in corso di svolgimento all' Allianz Stadium di Torino . Il trentatreenne centrocampista ha poggiato male la gamba destra e la torsione innaturale del ginocchio ha subito fatto temere il peggio.

Juve Next Gen-Vicenza, Iocolano ko: il rientro negli spogliatoi zoppicando

In attesa di valutare l'entità del guaio fisico rimediato, non lasciano di certo sperare nulla di buono le lacrime che hanno solcato il viso di Iocolano e il cammino zoppicante con cui ha guadagnato la via degli spogliatoi, dopo essere stato sostituito da Palumbo al 34'. Due minuti prima l'ingresso in campo dello staff medico per soccorrerlo e accertarsi delle sue condizioni. Dopo altri quattro giri di lancette Ierardi ha portato in vantaggio i biancorossi.