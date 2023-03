Juve Next Gen-Vicenza, Brambilla ci crede: "Possiamo ribaltarla". Su Soulé e Iling...

La Juventus ha perso il primo atto della finale d'andata della Coppa Italia di Lega Pro . All'Allianz Stadium è il Vicenza a passare con una prodezza di Jimenez negli ultimi minuti della partita. Novanta minuti che fanno ben sperare Brambilla e tutta la società, visto che i giovani della Next Gen hanno messo in campo un'ottima prestazione e hanno saputo reagire allo sfortunato svantaggio con l'autorete di Stramaccioni . Non è bastato il gol di Iling e la prestazione superlativa di Soulé ad evitare la sconfitta, ma per il verdetto è tutto rimandato al Menti di Vicenza . Al termine della partita ha parlato Brambilla in conferenza stampa.

Juventus Next Gen-Vicenza, le parole di Brambilla

Massimo Brambilla ha analizzato la prova dei suoi ragazzi e lo stato d'animo nell'immediato post partita: "Quando fai una grande prestazione il seguito deve essere un risultato positivo, ma non è stato così questa sera. I ragazzi sono delusi. Ora ci ributtiamo sul campionato per riprenderci e tra un mese penseremo di nuovo alla finale. Possiamo ribaltarla. Siamo stati sfortunati nel finale, ma non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. Abbiamo provato a vincerla".

In chiusura su Soulé e Iling: "Hanno fatto bene come tutta la squadra. Nascono da questo gruppo e si sono calati bene nella squadra, soprattutto non hanno subito la discesa dai grandi e tornare a giocare con gli ex compagni".