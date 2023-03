Juve Next Gen-Vicenza, Modesto elogia i bianconeri: "Sono talenti importanti"

Il Vicenza esce con un successo dalla difficile e insidiosa trasferta di Torino contro la Juventus Next Gen . La squadra di Modesto ha trovato la vittoria nel primo atto della finale di Coppa Italia di Serie C giocato all'Allianz Stadium . E' Jimenez con una prodezza a indirizzare il match a favore dei biancorossi che ora possono godere di un minimo vantaggio nella gara di ritorno al Menti dell'11 aprile. Al termine della partita ha parlato Modesto in conferenza stampa.

Juventus Next Gen-Vicenza, le parole di Modesto

Francesco Modesto ha analizzato la prova dei suoi elogiando anche i giovani della Juve: "Non era una partita semplice e lo sapevamo. La Juve ha giovani di talento e alcuni di loro giocano anche in prima squadra. E' stata una bellissima partita giocata alla grande da entrambe le squadre. Unico rammarico è l'infortunio di Ierardi. Ora c'è la gara di ritorno per capire chi vincerà il trofeo, ma sono contento della prova dei ragazzi in uno stadio così importante e non hanno avuto timore".