Juventus Next Gen, due squalificati per il Vicenza nella finale di ritorno

La finale di andata di Coppa Italia Lega Pro è ormai in archivio. La Juventus Next Gen è uscita sconfitta dall'Allianz Stadium per 2-1 contro il Vicenza : in gol Ierardi e Jimenez per gli ospiti, momentaneo pareggio di Iling-Junior . Ci sarà possibilità di riscatto per i bianconeri di Brambilla nel match di ritorno, che si disputerà al Romeo Menti il prossimo 11 aprile alle 20.30. In quell'occasione, però, il Vicenza dovrà fare a meno di due calciatori.

Juve Next Gen, due squalificati per il Vicenza

La Lega Pro ha infatti pubblicato le decisioni del Giudice Sportivo dopo la finale di andata. Il Vicenza ha ricevuto un'ammenta di 200 euro "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco all’altezza della bandierina all’89° minuto della gara, una bottiglietta semipiena contenente liquido, senza conseguenze". Oltre a questo, il club biancorosso si vedrà privato di due giocatori nella sfida di ritorno: si tratta di Jimenez, autore del gol vittoria ieri sera, e Ronaldo. Entrambi i calciatori, infatti, erano diffidati, ed essendo stati ammoniti anche nella gara dell'Allianz Stadium salteranno il match del Menti. Al contempo, il Vicenza recupererà Corradi, Pasini e Bellich che hanno saltato la finale di andata sempre per squalifica. Nessuna conseguenza, invece, per l'altro ammonito della serata, ovvero Iling-Junior, che era alla prima sanzione e dunque sarà disponibile per il ritorno.