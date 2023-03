Juve Next Gen, tutto su Muharemovic: il rinforzo di Brambilla dopo l'infortunio

Dopo quasi tre mesi si rivede Tarik Muharemovic . Il centrale bosniaco, classe 2003, è sceso in campo con la Primavera di Montero nella sfida contro l'Hellas Verona . Un momento importante per il difensore, tornato per un attimo alle origini, per ritrovare la condizione dopo l'infortunio occorso alla tibia a dicembre. Un recupero utile per Brambilla (che stasera sfiderà l'AlbinoLeffe alle 17) che nelle prossime partite potrà contare anche su di lui per questo finale di stagione.

Juventus, si rivede Muharemovic

Per Muharemovic 60' in campo prima della sostituzione con DellaValle. Quanto basta per ritrovare la sensazione del campo e mettere minuti nelle gambe. Tornato in campo con i suoi ex compagni, nella passata stagione è stato uno dei migliori della Primavera di Bonatti e in estate il salto con la Next Gen di Brambilla. Dieci presenze e un gol, il primo tra i professionisti, contro l'Arzignano e poi il brutto infortunio. Una contusione alla tibia che l'ha tenuto fuori per quasi tre mesi. Un recupero graduale e ora si sta preparando per tornare a essere una freccia in più nella formazione di Brambilla.

Muharemovic è arrivato in bianconero nell'estate del 2021 dopo che gli osservatori della Juve lo avevano osservato a lungo nella sua trafila in Austria, con l'esordio anche nel massimo campionato con la maglia del Wolfsberger. Grandi aspettative sul centrale che in bianconero sta piano piano crescendo e ambientandosi. Un piccolo incidente di percorso l'ha frenato, ma ora è pronto a tornare a disposizione di Brambilla e la Next Gen per questo importantissimo finale di stagione.