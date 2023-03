Juventus Next Gen, Soulé e Iling ancora con Brambilla

La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla si affida ancora a Soulé e Iling-Junior . I bianconeri, dopo una serie di risultati non troppo positivi, hanno voglia di rilanciarsi: per farlo proveranno ad affidarsi, nel match contro l' AlbinoLeffe , anche ai big, che ormai sono in pianta stabile con la prima squadra di Massimiliano Allegri .

Juve Next Gen, operazione riscatto

Tre sconfitte di fila, una nella finale di andata di Coppa Italia e due in campionato: la Juventus Next Gen continua a macinare gioco e a far crescere i propri giovani, ma vuole provare a svoltare anche nei risultati. In questo senso potrebbe risultare fondamentale l'esperienza di Matias Soulé e Samuel Iling-Junior, già convocati nella finale della competizione tricolore e con il secondo andato anche in gol. Questa la lista dei convocati: Savona, Stramaccioni, Nzouango, Riccio, Sekulov, Da Graca, Compagnon, Cudrig, Raina, Poli, Mulazzi, Iling-Junior, Bonetti, Cotter, Lipari, Palumbo, Cerri, Besaggio, Soulé, Sersanti, Pecorino, Turicchia, Vinarcik, Huijsen, Fuscaldo.