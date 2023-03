Juve Next Gen, il gesto per Iocolano prima della partita con l'Albinoleffe

Prima del match contro l' AlbinoLeffe , la Juventus Next Gen ha dedicato un pensiero a Iocolano, mettendo in mostra la sua maglia nella classica foto pre partita . Il centrocampista ha rimediato la lesione del legamento crociato nel match di Coppa Italia contro il Vicenza e salterà il resto della stagione. I bianconeri hanno sin da subito fatto sentire il loro supporto al centrocampista, uno dei punti di riferimento insieme a Poli in una squadra piena di giovani.

Juventus Next Gen, tutti uniti con Iocolano

I messaggi che ha ricevuto il giocatore della Next Gen sono stati molti, sia dai compagni di squadra sia dagli avverssari. Sulla propria pagina Instagram Iocolano ha voluto ringraziare pubblicamente: "Da quel preciso momento in poi la tua testa è un mare di negatività in piena... ma poi c'è un passaggio fondamentale che gà fa parte del recupero ed è sentire la vicinanza di tutti quelli che ti amano, ti vogliono bene, ti stimano o semplicemente ti seguono, quelle semplici parole di conforto mi hanno aiutato a mettere il primo di una lunga serie di mattoni per poter ripartire mentalmente e tornare a essere il Simone di sempre. Voglio dirvi un piccolo ma sentito grazie dal cuore perché ne avevo davvero bisogno! Ci vediamo presto".