Juventus Next Gen, Iocolano e il messaggio post operazione

Simone Iocolano non potrà essere d'aiuto alla sua squadra per questo finale di stagione. Il centrocampista della Juventus Next Gen nella sfida contro il Vicenza di Coppa Italia Serie C ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Un'assenza importante per Brambilla e i suoi ragazzi dovranno fare a meno dell'esperienza dell'ex Lecco e Monza. Nella giornata di ieri, venerdì 10 marzo, il ragazzo è stato operato e anche la Juventus ha fatto seguito con un comunicato per aggiornare sulla riuscita positiva dell'intervento.

Juventus Next Gen, il gesto della squadra per Iocolano

Juventus Next Gen, il messaggio di Iocolano

A un giorno dall'operazione, anche il centrocampista Simone Iocolano ha voluto rassicurare tifosi e amici riguardo le sue condizioni pubblicando una storia sul suo profilo Instagram. "Giorno 1... L'operazione è andata bene" e il volto sorridente con il pollice alzato del ragazzo. Ora per lui qualche giorno di osservazione in ospedale e poi inizierà l'iter riabilitativo per riprendere poi piano piano l'attività agonistica. Iocolano non potrà dare il suo supporto sul campo, ma sicuramente seguirà i suoi compagni della Next Gen per sostenerli in questo finale di stagione importante.