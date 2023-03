Diretta Novara-Juve Next Gen ore 14.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juventus Next Gen dopo la vittoria contro l'AlbinoLeffe, arrivata grazie alla rete di Cerri, vuole continuare su questa scia positiva e restare agganciata alla corsa playoff. La squadra di Brambilla andrà a far visita al Novara degli ex Marchionni e Ariaudo, a caccia di punti come i bianconeri per non uscire dalla corsa alle zone nobili. In campo alle 14:30 al Silvio Piola.