Juve Next Gen, Pecorino assente per infortunio: le sue condizioni

Juventus, le condizioni di Pecorino e Ntenda

Dopo aver pubblicato i convocati sul proprio sito ufficiale, la Juve Next Gen ha diramato anche il bollettino medico per quanto riguarda le condizioni di Pecorino e Ntenda. Di seguito il comunicato della società: "Assenti dai convocati Emanuele Pecorino, che ha riportato nel corso della partita contro l’Albinoleffe una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra, e Junior Ntenda, per una lussazione della spalla sinistra rimediata durante l’allenamento di giovedì. Entrambi i calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo".