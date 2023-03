Juve, Brambilla: il progetto Next Gen, la filosofia di Allegri e Barrenechea

Pro Vercelli-Juventus Next Gen, le dichiarazioni di Brambilla

Brambilla ha analizzato gli avversari in modo chiaro: "A Vercelli una partita da giocare per vincere, come sempre. Saranno fondamentali l'approccio soprattutto nei primi minuti e la cura del dettaglio. I ragazzi hanno avuto poco tempo ma hanno recuperato, quindi sono pronti. Il gruppo sta bene". Poi è ritornato anche sulla sconfitta contro il Novara: "La partita di domenica è stata indirizzata dall’espulsione, secondo me affrettata. Avevamo iniziato bene, è stata una gara di sofferenza e avevamo contenuto bene il Novara, peccato per gli episodi finali in cui però c’è da dare merito anche agli avversari". L'allenatore ha poi spiegato l'importanza della Next Gen per evitare il brusco passaggio da Primavera a Serie A: "Come ha detto recentemente anche Allegri, il salto da Primavera a prima squadra è ampio e l’importanza del passaggio in un campionato come la C alla Juve è chiaro da tempo. Ho trovato un progetto che va avanti da anni e che in tanti dovrebbero adottare; il fatto che giocatori come Barrenechea siano poi pronti ad affrontare da titolari partite di Serie A conferma la bontà di questa idea e l’importanza di fare testare i giovani in un campionato come la C. La differenza con il campionato Primavera è principalmente la difficoltà: si trovano squadre fisiche e con malizia, perché spesso il risultato è tutto. Noi da sempre con i ragazzi lavoriamo secondo il concetto del punteggio che deve arrivare dalla qualità della prestazione, cosa per noi di primaria importanza. Poi è chiaro che il risultato è rilevante e fa morale, come per tutti i nostri avversari".