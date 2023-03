Diretta Pro Vercelli-Juve Next Gen ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tre punti per ricominciare, una vittoria per ritornare in corsa: la Juventus Next Gen dopo la sconfitta nel derby con il Novara ha solo un risultato in testa contro la Pro Vercelli. Brambilla ha presentato la partita, applaudendo i suoi ragazzi per spronarli a raggiungere l'obiettivo playoff. In porta ci sarà Daffara, dopo l'espulsione di Raina nella scorsa partita. Nei convocati dovrebbe esserci anche Yildiz.