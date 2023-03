Juve, Cerri basta a Brambilla: la Next Gen supera la Pro Vercelli

La Juventus Next Gen vicne di corto muso sul campo della Pro Vercelli . I bianconeri ritrovano il successo dopo la sconfitta sul campo del Novara di qualche giorno fa. I ragazzi di Brambilla hanno messo in campo una prova d'orgoglio e di carattere portando a casa l'intera posta in palio. Situazione di classifica ora che vede la Next Gen al decimo posto a 44 punti assieme ad altre tre squadre: Pro Patria, Padova e Novara .

Pro Vercelli-Juventus Next Gen, la partita

Leonardo Cerri ancora decisivo per i bianconeri. L'attaccante ha segnato il suo secondo gol in tre partite portando sei punti alla Juventus. Di mancino contro l'AlbinoLeffe e di testa, suo marchio di fabbrica, con la Pro Vercelli. Basta questo episodio alla Next Gen per portare a casa tre punti importantissimi per la classifica. Bellissimo e preciso il gol di Besaggio per la testa del numero 25 che non sbaglia. Padroni di casa rimasti in dieci al 37' della prima frazione per una gomitata rifilata da Clemente a Besaggio. L'arbitro vede tutto ed estrae il rosso diretto.

Dopo il vantaggio la Juventus ha spinto alla ricerca del raddoppio, Brambilla ha concesso anche l'ingresso a Yildiz, ma i bianconeri non sono riusciti a trovare un'altra rete. Gestione del risultato e poi il fischio finale per l'urlo di gioia di tutta la panchina e dei ragazzi in campo.

Serie C, i risultati del girone A

Nelle altre partite del girone ha vinto la Triestina sul campo del Renate. La squadra di Gentilini ha vinto per 4-1, portando a casa tre punti importanti per la zona playout, visto anche la sconfitta del Piacenza sul campo del Pordenone. Ajeti e Dubickas regolano il Piacenza, emiliani sempre più ultimi in classifica. Scatto playoff per l'Arzignano, vittorioso in dieci sul campo del Mantova con la bellissima rete da fuori area di Bordo. Pareggiano Pro Patria e Novara: Vuthaj risponde a Nicco. Vincono anche Sangiuliano e Pergolettese, rispettivamente contro AlbinoLeffe e Trento. Chiudono il programma i due 0-0 tra Padova-Pro Sesto e quello del big match tra Lecco e FeralpiSalò. Alle 20:30 in campo il Vicenza contro la Virtus Verona.

Risultati

Renate-Triestina 1-4 (25' Silva, 27' Crimi, 28' Pezzella, 68' Masi, 89' Adorante)

Pro Patria-Novara 1-1 (25' Nicco. 89' Vuthaj)

Lecco-FeralpiSalò 0-0

Padova-Pro Sesto 0-0

Trento-Pergolettese 0-1 (84' Piccinini)

Pordenone-Piacenza 2-1 (42' Ajeti, 46' Morra, 67' Dubickas)

Mantova-Arzignano 0-1 (82' Bordo)

Pro Vercelli-Juventus Next Gen 0-1 (48' Cerri)

Sangiuliano-AlbinoLeffe 2-0 (36' Alcibiade, 93' Fusi)