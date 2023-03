Juve Next Gen, grave infortunio per Stramaccioni: lesione del crociato anteriore

Per la Juventus Next Gen si prospetta un periodo intenso, tra la fase finale del campionato e il ritorno della finale di Coppa Italia di Lega Pro contro il Vicenza , con i biancorossi che hanno da poco esonerato il tecnico Modesto. Una parentesi cruciale dunque per la squadra di Massimo Brambilla , nella quale dovrà però fare a meno di un protagonista: Diego Stramaccioni.

Stramaccioni, lesione del crociato anteriore

Il difensore bianconero, classe 2001, si è fatto male nell'ultimo allenamento con la squadra, riportando la lesione del crociato anteriore destro. Questa la nota del club: "A seguito della distorsione del ginocchio destro rimediata durante l'allenamento di oggi, Diego Stramaccioni è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica, che ha evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Il calciatore sarà sottoposto nei prossimi giorni ad intervento chirurgico". Dunque per Stramaccioni stagione finita, e l'estate per recuperare al meglio e tornare in forma per il prossimo campionato.