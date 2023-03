Diretta Juve Next Gen-Pro Patria ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

Tre punti per dare continuità, questo è il mantra che si respira nello spogliatoio della Juve Next Gen dopo la vittoria contro la Pro Vercelli. I bianconeri ora contro la Pro Patria si giocheranno una fetta importante per la qualificazione ai playoff. Brambilla deve fare a meno di Stramaccioni, che ha subito un grave infortunio al legamento crociato, e di Sekulov, chiamato da Allegri per il big match contro l'Inter.