Juve Next Gen, ecco chi sono i bianconeri impegnati con le nazionali

Al via la sosta per le nazionali, ma non per la Juventus Next Gen : la Serie C infatti non si ferma, e proseguirà anche nel prossimo weekend. Nonostante si continui a giocare, la compagine Under 23 bianconera di mister Massimo Brambilla , reduce dal pareggio contro la Pro Patria , dovrà fare a meno di diversi elementi, convocati con le rispettive selezioni e che dunque saranno indisponibili.

Juve Next Gen, i convocati con le nazionali

La Juventus Next Gen non potrà quindi contare su Dean Huijsen, chiamato dall'Olanda Under 18 per le sfide contro Arabia Saudita Under 19 (giovedì alle 17.30), contro l'Under 18 degli Emirati Arabi (sabato alle 17.30) e infine contro il Messico Under 18 (martedì 28 marzo alle 15.30). Ormai da tempo fisso nella prima squadra di Massimiliano Allegri, Nicolò Fagioli è stato convocato dall'Italia Under 21 per le partite contro i pari età di Serbia e Ucraina, match in programma rispettivamente venerdì alle 18 e lunedì 27 marzo alle 20. Iling-Junior sarà invece in campo con l'Inghilterra Under 20, con quest'ultima impegnata negli incontri con Germania (mercoledì 22 marzo), USA (sabato 25 marzo) e Francia (martedì 28 marzo), valevoli per l'Under 20 Élite League. Recentemente convocati in Next Gen anche diversi calciatori della Primavera bianconera, tra questi Kenan Yildiz, convocato dalla Turchia Under 21 per l'amichevole contro il Kosovo di lunedì 27 marzo. Il Belgio Under 18 ha invece chiamato Nonge Boende per gli appuntamenti contro Svizzera (mercoledì 22 marzo alle 12), Inghilterra (venerdì 24 marzo ancora ore 12) e Croazia (domenica 26 marzo, sempre alla stessa ora). Infine Luis Hasa giocherà, insieme al compagno della Primavera Dellavalle, con l'Italia Under 19 nelle gare di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Match fissati per mercoledì 22 marzo alle 12 contro la Germania, sabato 25 marzo sempre alla stessa ora contro la Slovenia e martedì 28 marzo, sempre alle 12, contro il Belgio.