“We The Next Gen”, la serie sulla Juve di Brambilla: gli episodi e le date

La stagione della Juventus Next Gen passa molto dalla finale di Coppa Italia, trofeo che ha già vinto nel 2020 contro la Ternana. Il match d'andata giocato allo Stadium non è andato bene ai bianconeri, sia per la sconfitta sia per il grave infortunio di Iocolano. A raccontare la giornata dello scorso 2 marzo, ci ha pensato Riccio, difensore classe 2001, nel primo episodio di "We The Next Gen", una serie su TikTok sulla squadra di Serie C che Juventus Creator Lab ha deciso di raccontare come mai era accaduto prima. Per la prima volta, infatti, un club calcistico europeo ha sviluppato un format nativo sulla piattaforma di intrattenimento che, in poco tempo, è diventata di riferimento per un pubblico sempre più ampio. Verrà raccontato il dietro le quinte della squadra. Un racconto a tappe guidato in prima persona dai protagonisti di questa impresa. Gli episodi saranno cinque, queste le date: 22 e 29 marzo, 5, 11 e 19 aprile.