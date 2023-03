Juventus Next Gen, Peeters in campo dopo un anno

Giornata di buone notizie in casa Juventus Next Gen . I bianconeri, agli ordini di mister Massimo Brambilla , stanno proseguendo la preparazione in vista del match di domenica contro il Mantova alle ore 14.30. Ma se il tecnico dell'Under 23 sta facendo a meno di alcuni elementi convocati dalle rispettive nazionali , nell'allenamento odierno ha potuto accogliere un volto che mancava da diverso tempo.

Riecco Peeters

Al campo di allenamento si è infatti rivisto Daouda Peeters. Centrocampista belga classe 1999, era arrivato alla Juventus nel 2019 collezionando 44 presenze in Serie C con la Next Gen con tanto di Coppa Italia di categoria vinta. Così buone le sue prestazioni che Maurizio Sarri lo fece esordire con la prima squadra nella stagione 2019/20. E anche la stagione successiva Andrea Pirlo lo convocò a più riprese con la sua Juventus. Quando tutto sembrava andare per il meglio la pessima notizia. A fine 2021, infatti, con il calciatore in prestito allo Standard Liegi, la diagnosi terribile: la neuropatia, ovvero un’alterazione dei nervi periferici che causa anomalie sensoriali e difficoltà motorie. E a causa di questo disturbo, il calciatore ha dovuto osservare un periodo di riposo forzato a tempo indeterminato, senza avere dunque una data di rientro nemmeno approssimativa. Dopo un anno e quattro mesi, rientrato alla base, ecco che Peeters si è rivisto sul campo della Juventus Next Gen, pronto a riprendere la preparazione e a tornare a disposizione della squadra il prima possibile.