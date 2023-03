Diretta Mantova-Juve Next Gen ore 14.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus Next Gen cerca la vittoria a Mantova per rimettersi subito nella zona playoff e terminare al meglio la stagione. I bianconeri nell'ultimo mese hanno messo in mostra prestazioni altalenanti, perdendo qualche punto. Brambilla ora avrà a disposizione anche Soulé e Barreneche a, vista la pausa della Serie A per le Nazionali. Torna anche Sekulov , assenti invece Huijsen e Iling , impegnati con Olanda U18 e Inghilterra U20.

Mantova-Juve Next Gen: streaming e diretta tv

La gara valida per la 34^ giornata di Serie C tra Mantova e Juventus Next Gen si giocherà oggi, domenica 26 marzo, alle ore 14:30. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky, al canale 252, oppure su Sky Go, con tablet, PC o smartphone. In streaming, se regolarmente abbonati, saranno le piattaforme Dazn e Eleven Sports a trasmettere il match. La partita non sarà disponibile in modo gratuito.

Mantova-Juve Next Gen, le probabili formazioni

MANTOVA (4-3-3): Chiorra; Panizzi, Matteucci, Ghilardi, Ceresoli; Gerbaudo, Pierobon, Procaccio; Fontana, Bocalon, Mensah. All: Mandorlini

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Raina; Riccio, Poli, Muharemovic; Savona, Barrenechea, Besaggio, Sersanti; Sekulov; Soulé, Cerri. All: Brambilla.