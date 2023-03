“We The Next Gen”, Huijsen: “Arrivo alla Juve? Ve lo racconto”

Sul canali Tik Tok della Juventus è uscito il secondo episodio della serie sulla Next Gen . Dopo il primo appuntamento con Riccio , ora un altro difensore ha raccontato il mondo bianconero e le sue prime esperienze, si tratta di Huijsen . Il classe 2005 ha impressionato sin da subito in Primavera con Montero e poi in Serie C non ha sofferto il salto, anzi è diventato subito un protagonista con la doppietta in semifinale di Coppa Italia di categoria contro il Foggia.

"We The Next Gen", il secondo episodio con Huijsen

Il difensore olandese ha raccontato il suo primo approccio con la Juventus: "Sono arrivato ad agosto 2021 e mi è subito piaciuta la città. La chiamata? È venuto un responsabile dello scouting a vedere una mia partita e poi ha parlato con me". Poi il rapporto con i tifosi: "Mi fa molto piacere fare i selfie e fermarmi con i tifosi fuori dallo stadio". Prima di passare in Serie C, Huijsen ha giocato nel campionato Primavera: "Questa stagione in U19 mi sono trovato subito bene con Montero, una leggenda della Juve. Poi lui parla anche spagnolo e mi ha aiutato. Vizio del gol? Ne ho fatti 6 in 14 partite, in tutti i modi". Il difensore ha spiegato poi le differenze tra le giovanili e la Next Gen: "Tra i professionisti si gioca molto più veloce e con una maggiore fisicità. Primo gol tra i pro contro il Foggia? Ero felice ma non ci ho pensato troppo, dovevamo rimontare. Dopo il secondo gol sono andato a festeggiare con i miei compagni". Il difensore ha poi salutato svelando il protagonista del terzo episodio che uscirà il 5 aprile: sarà Sersanti.