Juve Next Gen, Da Graca si racconta nel nuovo format: "Against all odds"

Da Palermo a Torino. Dai quartieri difficili a una storia di riscatto e rinascita, è quella di Marco Da Graca . Attaccante classe 2002, arrivato in bianconero nel 2018 e nel giro di poche stagioni si è ritagliato uno spazio importante, soprattutto con la Next Gen . L'esordio in prima squadra è arrivato in Champions League e ora sogna di poter rifare il salto coi grandi. L'attaccante si è raccontato nel nuovo formato ideato da Juventus Creator Lab . Un racconto di vita personale, dall'infanzia fino a oggi. Superare gli ostacoli per aprirsi la strada verso un futuro luminoso.

Juventus, il nuovo format su Da Graca

I bianconeri con una nota sul sito ufficiale hanno comunicato questo nuovo format: "'Against All Odds' è la nuova produzione originale di Juventus Creator Lab, e racconta la storia di un giovane talento bianconero, Marco Cosimo Da Graca". Un titolo, che tradotto significa 'Contro ogni previsione', è tratta da una canzone di Phil Collins e calza a pennello per la storia di viat dell'attaccante classe 2002. Lottare per superare le difficoltà di vivere in quartieri difficili e la voglia di crearsi un futuro.

"La storia di Marco non è normale, ma racconta un percorso di crescita, rivincita e rinascita, da un’infanzia problematica in quartieri difficili, come quelli in cui cresce in Sicilia. La vicenda di Marco, che ci viene raccontata da lui e dalle persone che gli vogliono bene, è però anche e soprattutto una grande storia di affetto e amore, da parte di una famiglia che lo ha saputo accompagnare, pur fra enormi difficoltà". Un percorso partito da lontano ma "quello di Da Graca è l’esempio di come il calcio possa essere perseveranza, felicità, ma anche rivalsa e salvezza, da un futuro che non è mai scritto fino in fondo. Perchè solo chi ha passione e non molla ce la fa, contro ogni previsione".