Juve Next Gen, mezz'ora da incubo e la FerlapiSalò passa al Moccagatta

Juventus Next Gen-FeralpiSalò, la partita

Primo tempo da dimenticare per i ragazzi di Brambilla. In mezz'ora la FeralpiSalò chiude la pratica e si regala tre punti importanti in questa fase della stagione. Il primo posto resta ben saldo e soprattutto tiene a debita distanza le inseguitrici in classifica. A sbloccare l'incontro ci ha pensato Siligardi e poco dopo Guerra realizza il raddoppio. Un uno-due che taglia le gambe alla Juventus Next Gen. Al 28' è Carraro a chiuderla con lo 0-3. Si va al riposoo così. Nella ripresa la Juve tira fuori l'orgoglio e imbastisce una reazione. In gol ad accorciare le distanze il classe 2005 Huijsen, poi però l'espulsione per gioco pericoloso di Compagnon lascia i bianconeri in dieci uomini. Match che termina così con la vittoria dei bresciani al Moccagatta.