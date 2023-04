Juve Next Gen, Brambilla: “Stagione positiva per due motivi”

Terza partita senza vittoria per la Juventus Next Gen, che contro la capolista FeralpiSalò esce esconfitta per 1-3 al Moccagatta. Partita decisa nella prima mezz'ora in cui gli ospiti hanno calato il tris con Siligardi , Guerra e Carraro . Match che si è complicato ulteriormente dopo l' espulsione di Compagnon . Brambilla al termine della sfida ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Juve Next Gen-FeralpiSalò, le dichiarazioni di Brambilla

Queste le dichiarazioni dell'allenatore al termine del match: "Ci sono da fare i complimenti alla FeralpiSalò, forse la squadra migliore che abbiamo visto giocare qua, soprattutto nella prima mezz’ora della partita: sono primi e significa che hanno valori importanti. Anche il nostro approccio non è stato buono all’inizio, ma loro hanno giocato bene, segnato un bel gol a inizio partita: il confine fra demeriti nostri e meriti loro è molto sottile, soprattutto quando prendi due gol in pochi minuti. Poi, nella ripresa, il nostro gol aveva cambiato qualcosa, li stavamo mettendo un po’ alle corde, cosa non facile dopo uno 0-3 nel primo tempo. Sapevamo che era difficile da ribaltare, ma siamo rientrati bene. Poi, l’espulsione ha cambiato tutto e di fatto la partita è finita. La nostra annata comunque resta positiva, soprattutto per i ragazzi che sono approdati alla Prima Squadra. E' frutto di un buon lavoro legato al processo di crescita, che gratifica tutti. E poi anche per i risultati del campo: siamo in finale di Coppa Italia con un ritorno tutto da vivere, e anche in campionato ce la siamo sempre giocata con tutti, in un girone molto competitivo".