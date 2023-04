Juve Next Gen, le pagelle: Soulé il migliore. Iling, speranza in curva

Scopri tutti i voti alle prestazioni dei giocatori bianconeri che ieri hanno perso la finale di ritorno di Coppa Italia di Lega Pro contro il Vicenza per 3-2, dopo essere andati due volte in vantaggio (la finale d'andata era finita 2-1 per il Vicenza). I gol di Sekulov (a cui ha risposto Ferrari) e Poli (a cui ha replicato Cappelletti) non sono bastati e come beffe finali sono arrivati poi il secondo gol di Ferrari, il rigore conquistato e sbagliato da Iling e il palo centrato da Compagnon.