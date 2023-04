Yildiz dopo la sconfitta della Juve Next Gen: "A testa alta"

Day after per la Juventus Next Gen, con i bianconeri di Massimo Brambilla che sono reduci dal ko nella finale di ritorno di Coppa Italia Serie C contro il Vicenza. Tanta la delusione, specie per due partite giocate con intensità, qualità e in cui la compagine Under 23 ha combattuto strenuamente, dando filo da torcere fino all'ultimo minuto ai biancorossi.

Yildiz, la reazione social Tra i protagonisti del match del Romeo Menti anche Kenan Yildiz: il talento turco è ormai entrato in pianta stabile nella Juventus Next Gen, dopo una stagione con la Primavera in cui ha mostrato tutte le sue doti, decisamente fuori categoria. E proprio in queste ore Yildiz, sui propri canali social, ha voluto lanciare un messaggio ai suoi compagni dopo il ko in coppa: "A testa alta. Orgoglioso di come la squadra ha giocato a Vicenza. Ora è il momento di concetrarsi sulle prossime partite. Ci sono obiettivi importanti per cui lottare", e un "Fino alla fine" come hashtag finale.

Il commento di Huijsen Quest'anno lo stesso percorso, e ancor prima di Yildiz, lo ha fatto Dean Huijsen, che dopo la parentesi positiva in Primavera è stato promosso in Next Gen. Il centrale è stato un grande protagonista della Coppa Italia, con una doppietta siglata nella semifinale col Foggia. E proprio Huijsen ha commentato il post Instagram del compagno di squadra: una emoji con gli occhi a cuore e il fuoco, a simboleggiare l'apprezzamento del messaggio lanciato. Un messaggio lanciato sui social anche dagli altri compagni di squadra, tutti vogliosi di ripartire immediatamente.

